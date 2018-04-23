Rus Uzman: Erdoğan Suriye'nin kuzeyini istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin Türkiye için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Nadein-Rayevski, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, "Erdoğan'ın amacı, ABD'yi sadece YPG'ye olan destekten vazgeçmeye değil, Suriye'nin kuzeyinde kontrolündeki bölgeleri Türkiye'ye teslim etmeye zorlamak" dedi.