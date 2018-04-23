Rus Uzman: Erdoğan Suriye'nin kuzeyini istiyor
Rusya Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü’nden Viktor Nadein-Rayevski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın amacının ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgeleri Türkiye’ye bırakmaya zorlamak olduğunu belirtti.23 Nisan 2018 Pazartesi 23:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin Türkiye için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Nadein-Rayevski, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, "Erdoğan'ın amacı, ABD'yi sadece YPG'ye olan destekten vazgeçmeye değil, Suriye'nin kuzeyinde kontrolündeki bölgeleri Türkiye'ye teslim etmeye zorlamak" dedi.
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