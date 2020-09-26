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Korona Virüs Rus uzman açıkladı: Koronavirüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmak mümkün
Korona Virüs

Rus uzman açıkladı: Koronavirüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmak mümkün

Rusya’da ikinci koronavirüs aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor’un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, bazı koşullarda virüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:50:00 -
Rus uzman açıkladı: Koronavirüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmak mümkün

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor’un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, bazı koşullarda koronavirüse karşı hayat boyu bağışıklık kazanmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Maksyutov, bağışıklık sisteminin belirli özelliklere sahip olması ve hastalığın ağır geçirilmesi durumunda ömür boyu bağışıklığın oluşabileceğini söyledi.

Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili bilgi de veren Maksyutov, virüse karşı antikorların ilk aşıdan 14 gün sonra antikor gelişmeye başladığını, ancak korumaya yeterli olacak titrenin ikinci aşıdan sonra geliştiğini, iki aşının arasındaki sürenin 21 gün olduğunu dile getirdi.

Enstitünün virüsü önleyen iki aşıyı piyasaya sürmeyi planladığını belirten Maksyutov, sivil vatandaşların yararlanacağı bu iki aşının daha önce geliştirilen 6 teknolojik platform arasından seçildiğini sözlerine ekledi.

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