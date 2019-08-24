0553 313 94 23

Robot taşıyan Rus uzay aracının uzay istasyonuna ilk kenetlenme girişimi başarılı olamadı

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracı uluslararası uzay istasyonuyla otomatik bağlantıyı kuramadığı bildirildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
Robot taşıyan Rus uzay aracının uzay istasyonuna ilk kenetlenme girişimi başarılı olamadı

Rusya, içerisinde insansı robot FEDOR'un bulunduğu MS-14 kargo aracını Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Perşembe günü Türkiye saati ile 06:38'de Soyuz 2.1a roketi ile fırlatmış, bugün ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na otomatik kenetlenme aşamasını başlatmıştı.  Ancak aracın istasyona kenetlenemediği bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), planlanan ilk kenetlenme girişiminin başarısızlığından sonra yerleştirme manevralarının tekrarlandığını duyurdu.

Uzaydaki riskli görevleri yerine getirebilir

Rusya’nın insansı robotu FEDOR hakkında açıklamalarda bulunan Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Rogozin ayrıca, "FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacak." dedi.

Yapay zekâ uzayda da işlevsel olacak

İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
  1. Kazakistan
  2. Progress M-27M isimli Rus uzay aracı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Bulut cinayeti
    1. Emine Bulut cinayeti
    2. Göbeklitepe’de sıcak hava balonu..
    3. Kandıra’da hayvanların başıboş..
    4. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    5. Düzce’de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı
    6. Fasulye tarlasında hayvanlarını otlattı
    7. Ya secdeye kapanırsa!
    8. Serbest bırakılan İran tankeri yönünü..
    9. Başkan Say, mahalle sakinlerini dinledi
    10. FETÖ'nün 'patates hat' oyunu deşifre..
    11. Vali Memiş: “Horasan’ın asayiş olayı..
    12. KARDÖKMAK'ta toplu iş sözleşmesi..
    13. Peygamberimiz aleyhisselamın bizlere..
    14. Fiat Fiorino'nun teknolojik..
    15. Büyükşehir Belediyesi, Çavuşlu..
    16. Everton Aston Villa maçı kaç kaç..
    17. Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
    18. Şeyh Edebali Üniversitesi’ni 3 bin 648..
    19. Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve okutan bir..
    20. Suruçlu nineler yeni evlerine..
    21. Simav panayırı açıldı
    22. Rus uzay aracının ilk girişimi..
    23. İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç..
    24. İslâm’ı temsil iddiası
    25. 2028 yılına kadar ehliyetine el..
    26. Mersin’de sanata engel yok
    27. Tarsus’ta asfalt çalışmaları devam..
    28. Geleneğin ustaları Ahlat ve..
    29. Verilen taahhüt yerine getirilmedi!..
    30. Özel harekat aracı devrildi! Çok..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor