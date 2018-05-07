Rus üssünden İsrail’e tehdit!

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Suriye’deki askeri Rus Hmeymim üssü İsrail’i tehdit etti.

Hmeymim üssü İsrail’e, Esed’e verilecek S-300 hava savunma sistemini hedef almaması konusunda uyararak tehdit etti.

İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMADI

Rus üssünün merkezi kanalı konuyla ilgili sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Rusya 3 yıl önce İsrail’in, Esed rejimini hedef almaması karşılığında rejime S-300 verilmemesi talebine olumlu yaklaşarak bu talebi kabul etmişti. Ancak İsrail’in 14 Nisan’daki saldırıda Amerika, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine Rusya’nın dışişleri ve savunma bakanlıklarıyla birlikte genelkurmay başkanlığının Suriye’ye S-300 hava savunma sisteminin verilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığına karar verdiler”

Rus üssü, İsrail’in söz konusu S-300 füzelerinin Esed’e verilmesine karşı çıkıp vurmakla tehdit etmesinin ve Moskova’nın bu adımı atması için İsrail’in iznini alması gerektiği gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“GERİ DURMAYIZ”

Rus üssü açıklamanın sonlarında şu ifadelere yer verdi: “İsrail, Suriye’ye gönderilecek olan S-300 füzelerini hedef alması durumunda Suriye Ordusunun buna karşılık verecek gücü vardır. Herhangi bir sorunda da Suriyeli müttefiklerimize arka çıkıp destek vermekten geri durmayız.”

Hatırlandığı üzere İsrail, Esed rejimine S-300’lerin verilmesinin kendisine tehdit oluşturduğunu söyleyerek hava savunma sistemini hedef almakla tehdit etmişti.