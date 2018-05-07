Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Rus üssünden İsrail’e tehdit!

Suriye’deki Rus üssü İsrail’i tehdit etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:23
Rus üssünden İsrail’e tehdit!

yeniakit.com.tr

Suriye’deki askeri Rus Hmeymim üssü İsrail’i tehdit etti.

Hmeymim üssü İsrail’e, Esed’e verilecek S-300 hava savunma sistemini hedef almaması konusunda uyararak tehdit etti.

İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMADI

Rus üssünün merkezi kanalı konuyla ilgili sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Rusya 3 yıl önce İsrail’in, Esed rejimini hedef almaması karşılığında rejime S-300 verilmemesi talebine olumlu yaklaşarak bu talebi kabul etmişti. Ancak İsrail’in 14 Nisan’daki saldırıda Amerika, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine Rusya’nın dışişleri ve savunma bakanlıklarıyla birlikte genelkurmay başkanlığının Suriye’ye S-300 hava savunma sisteminin verilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığına karar verdiler”

Rus üssü, İsrail’in söz konusu S-300 füzelerinin Esed’e verilmesine karşı çıkıp vurmakla tehdit etmesinin ve Moskova’nın bu adımı atması için İsrail’in iznini alması gerektiği gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“GERİ DURMAYIZ”

Rus üssü açıklamanın sonlarında şu ifadelere yer verdi: “İsrail, Suriye’ye gönderilecek olan S-300 füzelerini hedef alması durumunda Suriye Ordusunun buna karşılık verecek gücü vardır. Herhangi bir sorunda da Suriyeli müttefiklerimize arka çıkıp destek vermekten geri durmayız.”

Hatırlandığı üzere İsrail, Esed rejimine S-300’lerin verilmesinin kendisine tehdit oluşturduğunu söyleyerek hava savunma sistemini hedef almakla tehdit etmişti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:23
  1. Ordu
  2. Hmeymim Hava Üssü
  3. Hmeymim
  4. Hmeymin üssü
  5. rusya
  6. israil
  7. Esed
  8. S-300 füze sistemleri
  9. S-300

YORUM YAZ

  • Deniz DagDeniz Dag28 dk önce
    Hayırdır İsrailegüçünüz yetmiyor . Ortakmı arıyorsunuz.
  • müttefiklik budurmüttefiklik budur34 dk önce
    Müttefiklik böyle olur. Bir de bizimkilere bak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum kardeşim"
  1. "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum..
  2. Hizbullah'tan Lübnan seçimi mesajı!
  3. Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen..
  4. Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
  5. Bulaşık makinenizi temizlemek için..
  6. Cumhur ittifakı afişlerde!
  7. Krize neden olan papaz davası ertelendi!
  8. Mario Balotelli hakeme küfür etti!..
  9. Boyun tutulması nasıl geçer?
  10. Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş..
  11. MHP'li Akçay saldırıya uğrayan..
  12. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
  13. Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev..
  14. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
  15. Rus üssünden İsrail’e tehdit!
  16. Trump eski bakanı uyardı!
  17. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
  18. Dilipak'tan AK Parti'ye uyarı: Bu..
  19. Polis memuru TIR kazasında hayatını..
  20. Devletten maaş alıp örgüte..
Kuveyt Türk
İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Son seçim anketi açıklandı
Son seçim anketi açıklandı