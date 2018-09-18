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Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!

Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırıyı İsrail, ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği belirtilirken Esed'e ait 12 askeri noktayı vurduğu ifade edildi. Rusya'nın Tartus üssününü v

18 Eylül 2018 Salı 01:12
Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!

Suriye’nin Lazkiye kenti yakınlarındaki sanayi tesisi saldırıya uğradı. Esed rejiminden bir kaynak, “Hava savunma sistemlerimiz, denizden Lazkiye’ye fırlatılan düşman füzelere tepki gösterdi. Aralarından bazıları hedefe varmadan vuruldu” açıklamasında bulundu.

RUSYA İLK KEZ S-400'Ü DEVREYE SOKTU

Saldırı üzerine Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya'nın ilk kez S-400'leri devreye soktuğu belirtildi.

Hama’da ayrıca patlamaların da meydana geldiği bildirildi.

ABD, İNGİLİZ, FRANSIZ VE İSRAİL ORTAK SALDIRISI

El Ehbariye Televizyonu, saldırıların ardından “Lazkiye’de devlete ait bazı yerlerin hedef alındığı saldırı İsrail tarafından gerçekleştirildi” dese de Suriye resmi haber ajansı SANA, henüz saldırıların kimin tarafından yönlendirildiğinin tespit edilemediğini bildirdi.

Askeri kaynağa göre; Amerikan, İngiliz ve Fransız destroyerler, İsrail uçakları ile koordinasyon halinde Lazkiye’de 3 hedefe 28 Tomahawk füzesi ile saldırdı.

TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİ HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Esed Rejimi haber ajansı SANA, füze saldırısında Lazkiye’deki Teknolojik Endüstriler Merkezi’nin hedef alındığını aktardı.

FÜZELERİN BİR KISMI DÜŞÜRÜLDÜ

Rejime bağlı askeri bir kaynak, “Suriye Hava Savunma sistemleri Lazkiye’ye denizden gelen füzelere karşı koyuyor. Füzelerin bir kısmı hedeflerine varmadan düşürüldü” iddiasıyla açıklamada bulundu.

ABD İNKAR ETTİ: BİZ YAPMADIK

Pentagon Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Sean Robertson, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Rus Tartus Üssünün de hedef alındığı saldırının Amerika tarafından gerçekleştirilmediğini inkarında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 01:12
  1. Hama
  2. Lazkiye
  3. Tartus
  4. Suriye
  5. Esed rejimi
  6. Pentagon
  7. ABD
  8. Rusya
  9. Rus tartus üssü

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