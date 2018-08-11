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Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!

Rusya’ya ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Urem-Alkubra kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:43
Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!

Rusya’ya ait savaş uçaklarının bugün Halep’in batısındaki Urem-Alkubra kasabasına 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiği 15’den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonucu bölgede çok ciddi hasar da yaşandığı öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu yıkılan binaların enkazları altında hala insanların olduğunu ve bunları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:43
  1. Rusya
  2. Halep

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