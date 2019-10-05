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Rus savaş uçakları 24 gün sonra İdlib'i yeniden bombaladı

Katil Esed'e destek veren Rusya, İdlib'e 24 gün sonra yeniden hava saldırısı gerçekleştirdi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:20
Rus savaş uçakları 24 gün sonra İdlib'i yeniden bombaladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, İdlib'deki sivil yerleşimlere 24 gün sonra yeniden hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları 24 gün aradan sonra İdlib'in güneydoğusuna yer alan Ballise köyüne sabah saatlerinde 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Esed'in topçu saldırıları da sürüyor

Rus savaş uçakları en son 11 Eylül'de İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş ilçesine bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurmuştu.

Esed rejiminin de İdib'in güney kırsalındaki yerleşimlere topçu saldırıları sürüyor. Hazarin, Rikaya, Şeyh Mustafa, Nukeyir köyleri sabah saatlerinde rejim güçlerince hedef alındı.

Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:20
  1. Beşşar Esed rejimi
  2. İdlib
  3. hava saldırıları
  4. Ballise köyü
  5. Rus savaş uçakları
  6. Hazarin
  7. Rikaya
  8. Şeyh Mustafa
  9. Nukeyir
  10. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

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