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Rus uçağının düşüşü böyle canlandırıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de düşürülen İl-20 tipi savaş uçağının düşüşünü üç boyutlu olarak canlandırdı.

23 Eylül 2018 Pazar 16:08

 

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de düşen Rusya Hava Kuvvetlerine ait İl-20 uçağının düşüş anını 3D formatında animasyonla canlandırdı.

Animasyon videoda Rus keşif uçağı İdlib bölgesi üzerinde keşif yapıyor, sonrasında uçağın Hmeymim üssünden İsrail savaş uçaklarının bulunduğu tarafa çekildiği görülüyor. Görüntülerde Suriye ordusunun İsrail savaş uçaklarına yönelik yaptığı atışların İl - 20 uçağına denk geldiği ve uçağın denize düştüğü anlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:08
  1. Rus uçağı
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