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Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bakü’ye indi

Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bakü’ye indi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:24
Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bakü’ye indi

Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bakü’ye indi.


Rusya’nın Ural Havayolları’na ait yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.


Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan verilen bilgiye göre, Bahreyn’den Moskova’ya uçan Ural Hava Yolları şirketine ait Airbus A321 tipi uçağın, Bakü saatiyle 14.56’da (TSİ 13.56) Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, pilotun uçakta bomba bulunduğundan şüphelenmesi sonucu uçağın zorunlu iniş yaptığı vurgulandı. Havalimanının tüm kurtarma ekiplerinin hazır duruma getirildiğini vurgulayan yetkililer, uçakta mürettebatla birlikte 225 kişi olduğunu ve yolcuların uçaktan tahliye edildiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:24
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