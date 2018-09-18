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14 Rus askerini taşıyan uçak Akdeniz'de radarda kayboldu!

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi. Bakanlık, "Uçak, İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Lazkiye saldırısı sırasında kayboldu" açıklamasını yaptı.

18 Eylül 2018 Salı 07:15
14 Rus askerini taşıyan uçak Akdeniz'de radarda kayboldu!

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:15
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Akdeniz
  3. ABD

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