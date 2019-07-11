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Rus turistler yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Rus uyruklu turistleri taşıyan tur midibüsü Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra yol ortasındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
Rus turistler yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Rus uyruklu turistleri taşıyan tur midibüsü Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra yol ortasındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tur midibüsünde bulunan 22 Rus turistten 18’i ve şoför yaralanarak Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Midibüsün kontorldan çıkması, bariyerlere çarpıp devrilmesi, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameraları taranıdan saniye saniye kaydedildi.


Kaza, D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göreAlanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Şimşek’in kullandığı 03 BB 803 plakalı tur midibüsü, Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra yol ortasında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yaklaşık 50 metre sürüklendi.


Kazada tur midibüsünde bulunan ve ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanına gitmekte olan Rus turistlerden 18’i ile midibüsün sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırılan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı büyük bölümünün ayakta tedavi gördüğü bildirildi.


Kazanın ardından Alanya-Antalya karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikameti uzun süre trafiğe kapatılırken, araçta bulunan yolcuların araçtan çıkarılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.


Yaralıların isimleri şöyle: "Anna Golovanova (32), Andrei Golovanov (4), Gurgen Vırabıran (27), Galina Vırabian (25), Albina Nugaeva (70), Dina Vepritskaya (34), Maksim Kurolchkin (3), Alisa Vepritskaya (11), Galina Kırsanova (61), Tatiana Kraiukhina (50), Stanislav Shastov (1), Anna Shastova (28), Aleksandr Shastov (30) ve Mustafa Şimşek".

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
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