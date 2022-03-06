'Rus Tarihi, Katliamlar Tarihidir'

Rus tarihi, soykırımlar ve katliamlar tarihidir.

Osmanlı devleti ile en fazla savaşan ülke Rusya’dır.

Bizim Karadeniz’de; dedelerimizden “MOSKOF GÂVURU” ile başlayan nice şiirler, deyimler ve yaşanmış acı hatıralar dinledik, okuduk.

Osmanlı ile en çok savaşan ikinci ülke İrandır. Bir devletin en önemli görevi, vatan savunmasıdır.

Daha düne kadar piyade tüfeği bile yapamayan ülkemiz; bugün, taarruz ve savunma silah ve mühimmat üretimi ile başdöndürücü bir sıçrama ile göz dolduruyor, Elhamdülillah..! Bu manada; mal, can, din ve namus konusunda; ailemle ve sevenlerimle beraber kendimi güvende hissediyorum.

Allah devletimize, devlet başkanımıza ve silah sanayinde görev yapan tüm mühendis ve çalışanlarına; sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Ukrayna’ya saldıran bu Moskoflar ve başka emperyalistlerin saldırma ihtimali için de, bir ders alalım.

Var olan bu güvenimizin değerini bilmemiz çok önemli.

Bu güveni tehlikeye sokacak, kişisel menfaatlere bağlı siyasi tercih kararlarından ve algı operasyonlarından sakınmamız gerektiğine, gönülden inanıyorum.