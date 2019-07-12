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Rus sürücü yanlışlıkla komşusunun garajına daldı

Rusya’da bir sürücü aracını garajına park ederken aracını geri vitese alıp gaza yüklenince komşusunun garajına daldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:23
Rus sürücü yanlışlıkla komşusunun garajına daldı

Rusya’da bir sürücü aracını garajına park ederken aracını geri vitese alıp gaza yüklenince komşusunun garajına daldı.


Rusya’nın St. Petersburg şehrinde araçların otopark alanında bir otomobil ile cip arka arkaya dururken cip sürücüsü arkasındaki araca yol vererek garajına önce girmesini sağladı. Aracını biraz ileriye alan sürücü diğer aracın garajına girmesini beklerken ardından kendi garajına aracını park etmek istedi. Bu sırada otomobilin sürücüsü aracını garajına soktu. Aracını tam park edemeyen 61 yaşındaki kadın sürücü aracını geri vitese alıp ardından tam gaz yaptı. Aniden garajından çıkan araç önce cipin arkasına ardından arkasındaki garaja daldı.


Bu esnada sürücüye park etmesi için yol veren cipin sürücüsü büyük şok yaşadı. Aracı hasar alan cip sürücüsü sinir krizleri geçirerek defalarca elleriyle kafasına vurdu. Yaşanan kazanın ardından komşular arasında tartışma çıktığı öğrenilirken garajların bulunduğu kısımda bulunan güvenlik kameraları izlendi. İlginç kazanın görüntülerinin güvenlik kamerası kayıtlarından izleyen kişiler ise gülme krizlerine girdi. Yaşanan olayda özel eşyaların depolandığı garajın büyük hasar aldığı öğrenilirken kaza yapan kadın sürücünün tüm zararları karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:23
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