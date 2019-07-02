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Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 denizcinin öldüğü kaza nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek

02 Temmuz 2019 Salı 20:20
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:20
  1. Rus su altı araştırma gemisi
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Yangın

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