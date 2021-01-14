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Korona Virüs Rus Sputnik V aşısı o ülkede seri üretime geçti
Korona Virüs

Rus Sputnik V aşısı o ülkede seri üretime geçti

Brezilya'nın önde gelen ilaç şirketlerinden Uniao Quimica’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine başladı. Bu ülkede 10 milyon doz aşı üretilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 04:38:00 -
Rus Sputnik V aşısı o ülkede seri üretime geçti

Brezilya'nın önde gelen ilaç şirketlerinden Uniao Quimica’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rusya’da geliştirilen dünyanın tescilli ilk aşısı Sputnik V’nin üretimine başladığı ve acil kullanım için gerekli başvuruyu bu hafta içinde yapacağı belirtildi.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Uniao Quimica, Ocak 2021'de Brezilya'da Sputnik V aşısının üretimine başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) gerekli tüm belge ve materyalleri sağladı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “RDIF ve Uniao Quimica, bu hafta içinde Sputnik V’nin Brezilya'da acil kullanımı için (acil kullanım yetkisi) başvuruda bulunacak” ifadelerine yer verildi.

10 milyon doz üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, yılın ilk çeyreğinde Brezilya’ya Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 10 milyon doz tedarik edileceğini belirtti.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından yılın ilk çeyreğinde Brezilya’ya 10 milyon doz tedarik edileceğini ifade etti.

RDIF ve Brezilyalı ilaç şirketi Uniao Quimica’nın toplamda 150 milyon doz aşının tedariki konusunda anlaştıklarını hatırlatan Dmitriyev, şöyle konuştu:

“Uniao Quimica'daki ortaklarımız, dünyada Rus aşısı Sputnik V'ye ilgi gösteren ilk kişiler arasındaydı. Brezilya nüfusunun aşılamasına mümkün olan en kısa sürede başlanması için tedarik ve üretimde tam teşekküllü işbirliğine hazırız.”

Sputnik V aşısı daha önce Arjantin, Bolivya, Cezayir, Sırbistan, Filistin ve Belarus’ta kullanılmak üzere gerekli onayları aldı. Bloomberg’in verilerine göre Rus aşısı şu anda ön siparişler bakımından dünya sıralamasında dördüncü. RDIF’in değerlendirmelerine göre aşıyı şu ana kadar 1.5 milyondan fazla kişi yaptırdı.

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