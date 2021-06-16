Rus Sputnik V aşısı için tarih verildi

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın BioNTech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini daha önce duyurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Savaşçı, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 gün sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak."

"Bütün veriler antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu"

Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek "Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor" ifadesini kullandı.

"Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici" diyen Savaşçı, "İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de Biontech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse" diye konuştu.

Aşıdan sonra ağrı kesici uyarısı

Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

Bu alerjisi olanlar gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilir. Gebeler gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığı ile yine bu aşılarımızı yaptırabilirler. Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etkisi olmaz; ama çok abartmamak lazım çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir.

İlk 3 günde ağrı kesici alınmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabi ki eziyet çekmesinler; alabilirler, miktarı abartılı şekilde almasınlar. Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın.

RDIF: EMA'dan Sputnik V aşısının klinik test sonuçlarıyla ilgili olumlu geri dönüş oldu

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısının klinik test sonuçlarıyla ilgili olumlu geri dönüş yaptığını, aşının iki ay içinde onaylanmasını umduklarını bildirdi.

RDIF’ten yapılan açıklamada, "Sputnik V’nin klinik sonuçlarıyla ilgili tüm veriler sunulduk, İyi Klinik Uygulamalar denetimi tamamlandı ve bunun neticesinde Avrupa İlaç Ajansı’ndan olumlu geri dönüş yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

AB’nin Sputnik V aşısının onayını ertelediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada aşının iki ay içinde onaylanmasını umdukları belirtildi. Rus basınına konuşan Avrupa Komisyonu Sağlık Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Sputnik V’nin onayının ertelendiği iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Keersmaecker, konuyla ilgili aşıyı inceleyen EMA ile görüşülmesi gerektiğini belirtti. Daha önce Reuters’ın haberinde klinik test sonuçlarıyla ilgili verilen vaktinde sunulmadığı gerekçesiyle Sputnik V aşısının AB’de onayının ertelendiği iddiası yer almıştı.

Spallanzani Enstitüsü: AB’ye aşıyı onaylaması için baskı yapılıyor

İtalya’daki Lazaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü’nün Başkanı Francesco Vaia, AB’ye aşıyı uygulaması için baskı yapıldığını ifade etti.

Vaia, "İtalyan yetkililerin Avrupa İlaç Ajansı’na değerlendirmesini hızlandırma çağrısı yaptığını görüyoruz. Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı. Vaia, AB’li sağlık yetkililerinin aşıyı temmuzda onaylayabileceğini ifade etti.