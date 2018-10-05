Rus şirketten çarpıcı açıklama: Teknolojimizi çaldılar!

Zvezda televizyondaki bir programda açıklamalarda bulunan İgor Aşurbeyli, S-300 sistemlerinin yalnızca ABD'nin Patriot sistemlerinin son versiyonuyla kıyaslanabileceğini belirtti.

"ABD telaşa kapıldı ve S-300'lerin teknolojisini çaldı"

ABD'nin Patriotları geliştirme sürecinde S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldığını savunan Aşurbeyli, "Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini geliştirirken ABD'liler, telaşa kapıldı, birtakım şeyleri çaldı ve bugünkü duruma geldi" dedi.

Aşurbeyli, "Eğer S-300'ler 2013 yılında konuşlandırılsaydı, İsrail'in F-16'ları Suriye hava sahasında dilediği gibi uçamaz ve Rus İl-20 uçağının düşürüldüğü olay gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.