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Rus şirket: Teknolojimizi çaldılar!

Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, ABD'nin Patriot füze sistemlerini geliştirmek için S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan teknolojileri çaldığını söyledi.

05 Ekim 2018 Cuma 19:24
Rus şirket: Teknolojimizi çaldılar!

Zvezda televizyondaki bir programda açıklamalarda bulunan İgor Aşurbeyli, S-300 sistemlerinin yalnızca ABD'nin Patriot sistemlerinin son versiyonuyla kıyaslanabileceğini belirtti.

"ABD telaşa kapıldı ve S-300'lerin teknolojisini çaldı"

ABD'nin Patriotları geliştirme sürecinde S-300 sistemlerinin teknolojisini çaldığını savunan Aşurbeyli, "Rusya, S-400 füze savunma sistemlerini geliştirirken ABD'liler, telaşa kapıldı, birtakım şeyleri çaldı ve bugünkü duruma geldi" dedi.

Aşurbeyli, "Eğer S-300'ler 2013 yılında konuşlandırılsaydı, İsrail'in F-16'ları Suriye hava sahasında dilediği gibi uçamaz ve Rus İl-20 uçağının düşürüldüğü olay gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:24
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