Rus sınırındaki gizli ABD üssü tespit edildi NATO üyesi Estonya’nın Rusya sınırında, ABD özel kuvvetlerine ait gizli bir askeri üs tespit edildiği öne sürüldü. Rus medyasının iddiasına göre gizli üs 2014 yılında inşa edildi.

6 ay süren araştırmalar sonucunda, Rus ERR kanalı gazetecileri, gizli askeri üsse girmeyi başardı. Rusya sınırındaki üssün, Pentagon belgelerinde, Estonya’ya "özel bir birimin" ihtiyaçları için 15 milyon dolar tutarındaki yardımın tahsis edildiği noktanın belirtilmesi üzerine ortaya çıktığı belirtildi. NATO 2016'da ek birlikler göndermişti NATO, "Rusya’nın genişlemesini durdurma" stratejisi kapsamında 2016 yılında Polonya ile Baltık ülkelerine ek askeri birlikler yerleştirmişti.

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