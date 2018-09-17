Rus senatörden dikkat çeken İdlib açıklaması!

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Suriye’deki teröristlerin İdlib’deki tampon bölgeyi ihlal etmesi durumunda Rusya ve Türkiye’nin onları yok etme hakkına sahip olacağını belirtti.

Sputnik'e konuşan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "Zor durumdan makul bir çıkış bulduk. Tampon bölgesinin oluşturulması, teröristler ile Suriye ordusunun doğrudan temasını önleme fırsatını verecek" dedi.

'TAMPON BÖLGEYİ İHLAL EDEN TERÖRİSTLER YOK EDİLECEK'

Şimdi bu bölgede fiilen kilitli kalan sözde muhalefetin nasıl davranacağına bakacaklarını dile getiren Rus senatör, "Eğer teröristler tampon bölgesini ihlal etmeye başlarsa ülkelerimiz Rusya ve Türkiye'nin onları yok etmek için elinde tüm gerekçeler olacak" ifadesini kullandı.

'TAMPON BÖLGE, BÖLGEDE KONTROLÜN SAĞLANMASI FIRSATINI VERECEK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib anlaşmasının, "bu bölgede Suriye hükümetinin ‘kimyasal saldırısını' organize etmeye çalışan provokatörlerin ayağı altındaki zemini titrettiğini" kaydeden Cabarov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tampon bölge kararı, bölgede kontrolün sağlanması ve provokatörlerin yeni ‘kimyasal saldırı' hazırlıklarına rağmen Suriye'de yeni trajediyi önleme fırsatını verecek. Durum çok gergindi. Saldırı iddiasıyla ilgili çekimlerin yapıldığı yönünde bilgi gelmişti. Bölgeye silah takviyesi yapıldığı konuşuluyordu".