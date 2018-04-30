Rus savaş uçakları Humus'u vurdu! Çok sayıda ölü var
Esed rejimine ait savaş uçakları ve Rus savaş uçakları Suriye'nin Humus kentini bombaladı. Saldırıda en az 11 kişinin öldüğü 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.30 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
Beşşar Esed rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, Suriye’nin Humus kentinin Rasten ilçesinde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.
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