Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11 Ölü

Katil Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Suriye’nin Humus kentine saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11 Ölü

Suriye'nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, Suriye'nin Humus kentinin Rasten ilçesinde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
  1. Beşşar Esad
  2. Beşşar Esed
  3. Beşar Esed
  4. Beşer Esad
  5. Beşar Esad
  6. Surıye
  7. Suriye
  8. Şam
  9. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca Başpehlivanı belli oldu
    1. Kumluca Başpehlivanı belli oldu
    2. Hamaney açık açık tehdit etti!..
    3. İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul..
    4. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    5. Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!
    6. Suudi Veliaht'ın skandal sözleri..
    7. Demlik parlatma yöntemleri
    8. NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü
    9. Türk uzmanlar uyardı: Savaş çıkar
    10. Patatesi değiştirmesini istediği..
    11. Avustralya Kandili idrak etti
    12. Beşiktaş'tan flaş "Şenol Güneş"..
    13. İstanbullular dikkat: 20 saat su..
    14. Yapay zeka Siri'den küfür skandalı
    15. İlginç tepki: "İnsan kız arkadaşının..
    16. Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11..
    17. Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde!..
    18. Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları
    19. 1.4 milyon liralık hayvancılık tesisi..
    20. Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'