Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11 Ölü

Suriye'nin Humus kentinde Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, Suriye'nin Humus kentinin Rasten ilçesinde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.