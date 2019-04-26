Rus savaş uçakları İdlib civarını bombaladı, 3 kişi öldü
Rus savaş uçakları bugün İdlib ve Hama yakınlarında, Cebel Zaviye’deki bazı köy ve kasabalara hava saldırısı düzenledi.26 Nisan 2019 Cuma 13:27
Rus savaş uçakları bugün İdlib ve Hama yakınlarında, Cebel Zaviye’deki bazı köy ve kasabalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Rusya savaş uçaklarının El-Muzare, ElHavaş, El Gab’daki köy ve kasabalara yaptığı füzeli hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybederken, El Havaş köyünde 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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