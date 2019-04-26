Rus savaş uçakları İdlib civarını bombaladı, 3 kişi öldü Rus savaş uçakları bugün İdlib ve Hama yakınlarında, Cebel Zaviye’deki bazı köy ve kasabalara hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları bugün İdlib ve Hama yakınlarında, Cebel Zaviye’deki bazı köy ve kasabalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rusya savaş uçaklarının El-Muzare, ElHavaş, El Gab’daki köy ve kasabalara yaptığı füzeli hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybederken, El Havaş köyünde 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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