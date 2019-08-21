0553 313 94 23

Rusya'ya ait savaş uçakları hastaneyi vurdu

Suriye'de katil Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında bulunan yerleşim yerine hava saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:16
Rusya'ya ait savaş uçakları hastaneyi vurdu

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Maaretinuman ve Serakib ilçesine, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, TelMennis ve Maarşimarin köylerine, Hama'nın Morik ilçesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Hastane hizmet veremez hal geldi

Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:16
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. Suriye İnsan Hakları Ağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    1. Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    2. Çocuklarına cam sildiren 4 aileye..
    3. Bakan Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir..
    4. TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos’ta..
    5. PAEM sınav sonuçları açıklandı 25...
    6. Tarih 11 Kasım! Bakanlıktan rekor..
    7. Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    8. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    9. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    10. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    11. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    12. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    13. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    14. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    15. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    16. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    17. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    18. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    19. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    20. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    21. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    22. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    23. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    24. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    25. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    26. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    27. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    28. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    29. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    30. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!