Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus Donanması’na ait 626 borda numaralı savaş gemisi ’Orekhovo-Zuevo’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus Donanması’na ait 626 borda numaralı savaş gemisi ’Orekhovo-Zuevo’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Ege Denizi’nden bugün saat 07.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 626 borda numaralı savaş gemisi ’Orekhovo-Zuevo’ saat 09.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Boğaz geçişini tamamlayan Rus Savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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