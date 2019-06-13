Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 201 borda numaralı ’priazovye’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.13 Haziran 2019 Perşembe 18:00
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 201 borda numaralı ’priazovye’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden bugün Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ve saat 17.00’de Kilitbahir önlerinden geçen Rus Donanması’na ait 201 borda numaralı ’Priazovye’ adlı savaş gemisi, 36 millik Çanakkale Boğaz geçişi sonrası Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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