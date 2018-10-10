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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden bugün sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, saat 09.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin Boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında tüm mürettebatının güvertede sıralanması ise dikkat çekti. Onlarca askerden oluşan mürettebatın güvertede sıralandığı gemi, Boğazda ilginç görüntü oluşturdu.


 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
  1. Çanakkale Boğazı

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