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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' isimli askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

09 Kasım 2018 Cuma 13:48
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi yönünden saat 11.30'da boğaza giren Rus donanmasına ait 148 borda numaralı "Orsk" isimli askeri gemi, 12.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi yönüne ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğazdan geçişi sırasında botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 13:48
  1. Çanakkale
  2. rus savaş gemisi

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