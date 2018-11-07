Rus Donanması’na ait savaş gemisi Boğaz'ı böyle geçti
Rus Donanması’na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi ’Vyshniy Volo Chek’ İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.07 Kasım 2018 Çarşamba 14:30
Marmara Denizi’nden ’P. Nikolaymuru- 565’ isimli römorkörle çekilen Rus Donanması’na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi ’Vyshniy Volo Chek’, saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Karadeniz'e açıldı
Boğazdan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde silahlı askerler dikkat çekti. Saat 13.00 ’de Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçen Rus savaş gemisi ve römorkör Karadeniz’e doğru yol aldı.Gemiler Boğazdan geçişini yaklaşık 1.5 saatte tamamladı.
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