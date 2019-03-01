Rus Donanması'na ait 'Azov' savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e yöneldi.

Marmara Denizi'nden bu sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.00'da, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botu eşlik etti Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

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