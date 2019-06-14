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Rus savaş gemileri Çanakkale’den geçti

Çanakkale Boğazı’na Marmara Denizi’nden giren Rus savaş gemileri güvenlik gerekçesiyle Türk sahil güvenlik botu refakatinde boğazdan geçti.

14 Haziran 2019 Cuma 14:41
Rus savaş gemileri Çanakkale’den geçti

Çanakkale Boğazı’na Marmara Denizi’nden giren Rus savaş gemileri güvenlik gerekçesiyle Türk sahil güvenlik botu refakatinde boğazdan geçti.


Karadeniz Filosu’na bağlı 112 metre uzunluğundaki ’Caesar Kunikov’ ile 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemileri, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:41
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