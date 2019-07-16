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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Akdeniz'e giden Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı 'Uglich' adlı savaş gemisi ile Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

16 Temmuz 2019 Salı 09:59
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden bugün saat 06.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı savaş gemisi 'Uglich', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.00 sıralarında, ardından Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi ise saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus gemileri, Akdeniz'e doğru ilerledi. 

Rus gemilerine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:59
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale Boğazı
  3. Rus donanması
  4. Marmara Denizi

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