Rus saadet zincirinin Türkiye ayağına büyük operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren 'MMM'nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net'e yönelik soruşturma başlatıldı.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt soruşturması kapsamında yapının yetkilisi ve yöneticisi olan 30 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 18'i, savcılık sorgularının ardından, "Banka ve bilişim sistemleri aracı kullanılarak dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları, 12 şüpheli de haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüpheliyi, sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 23 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.