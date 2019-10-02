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Rusya, S-500 hava savunma sistemini Suriye'de test etti

Rusya, kevgire çevirdiği Suriye'de yeni S-500 Hava Savunma Sistemi'nin denemesini gerçekleştirdi. Testlerin başarıyla sonuçlandığı açıklandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
Rusya, S-500 hava savunma sistemini Suriye'de test etti

Rus hava savunma füze sistemi S-500’ün Suriye’de test edildi.

Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.

"Başarılı oldu"

Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı aktarılan haberde, testin "başarılı" kabul edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Şoygu, Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
  1. S-500
  2. Rusya
  3. Suriye
  4. Rus İzvestiya gazetesi
  5. Rusya Savunma Bakanlığı
  6. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  7. test
  8. deneme

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga22 dk önce
    "Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiği"anladınız mı? İşte bu. adamlar açık açık söylüyor. Irak, Afganistan, Libya, Suriye vs. Adamların test alanı. Amerika ve Rusya (sınırlı da olsa Fransa, İngiltere, İtalya) silahlarını buralarda test amaçlı kullanıyor. hata var ise düzeltip sonra da diğer ülkelere satıyorlar. insanlar ölürse hesap soran yok. canlı canlı, bedava test alanı... bunun ilkel şekli painbol oyunu. türkiyede de paintbol sahaları kurulmuş. insanlar para verip oynuyor...

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