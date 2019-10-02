Rusya, S-500 hava savunma sistemini Suriye'de test etti Rusya, kevgire çevirdiği Suriye'de yeni S-500 Hava Savunma Sistemi'nin denemesini gerçekleştirdi. Testlerin başarıyla sonuçlandığı açıklandı.

Rus hava savunma füze sistemi S-500’ün Suriye’de test edildi. Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi. "Başarılı oldu" Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı aktarılan haberde, testin "başarılı" kabul edildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti. Ayrıca Şoygu, Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

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