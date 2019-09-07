Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait bir römorkör, Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yaparak Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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