Rus römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait bir römorkör, Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yaparak Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.07 Eylül 2019 Cumartesi 13:12
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
YORUM YAZ