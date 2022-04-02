Rus polisinden 'Ukrayna bayrağı' seferberliği

Rusya’nın Novosibirsk kentinin Akademgorodok bölgesinde yer alan Razezdnaya Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, 1 hafta önce evinin balkonuna Ukrayna bayrağı astı. Bayrak kısa sürede kentte dikkat çekmeye başlayınca Rus polisi yaşlı kadının evine giderek Ukrayna bayrağının indirilmesini istedi. Yaşlı kadın ise kapıyı Rus polislerine açmazken, Ukrayna bayrağının indirilmesi talebini de kulak asmadı. Yaşlı kadının inadı üzerine bu kez Rus polisi kentin Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine binanın en üstünden yaşlı kadının yaşadığı dairenin balkonuna bir halat sallandırıldı. Profesyonel ekipler halatlarla balkona kadar ulaşarak Ukrayna bayrağını aldı.