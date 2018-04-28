Rus pilot arıza yapan uçağı tarım arazisine indirdi

Rusya’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Rusya’nın Krasnador şehrinde L-39 savaş eğitim uçağı kullanan Yüksek Eğitim Okulu 4. sınıf öğrenicisi savaş pilotu Mihail Emanov uçuşu sırasında uçağın motoruna kuş çarpması sonucu kontrolü kaybetmeye başladı. Emanov paraşütle atlamak yerine uçağın kontrolünü sağlamaya çalıştı. Başarılı olan pilot, kontrolü sağladıktan sonra uçağı tarım arazisine indirmeyi başardı. Pilot, yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.

