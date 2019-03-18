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Rus petrolünün STAR Rafinerisi'ne tedariki görüşüldü

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus petrolünün İzmir Aliağa'daki STAR Rafinerisi'ne tedariki konusunda görüştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:46
Rus petrolünün STAR Rafinerisi'ne tedariki görüşüldü

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus petrolünün İzmir Aliağa'daki STAR Rafinerisi'ne tedariki konusunda görüştü.

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahbazov ve Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC Üyesi Olmayan Ülkeler (OPEC plus) Ortak İzleme Komitesi 13. Bakanlar Toplantısı kapsamında dün bir araya geldi.

Bakanlar, küresel petrol piyasasının "OPEC plus" bağlantılı istikrarını, alınan kararların uygulanma durumunu ve Azerbaycan ile Rusya arasındaki enerji iş birliğini ele aldı.

Görüşmede Rus Bakan Novak, üretimin azaltılması yönünde ülkesinde yapılan çalışmaları anlattı ve OPEC'e karşı taahhütün uygulanma sürecinin aşamalı olduğunu vurguladı.

Novak, küresel petrol piyasasında bir sonraki döneme ilişkin gelecek adımları belirlemek için mayıs ayında bir toplantı yapmanın daha uygun olacağını ifade etti.

Şahbazov ise dünya petrol pazarındaki gelişim eğilimlerinden bahsederek fiyat istikrarının korunması için iş birliğinin devam etmesinin önemine işaret etti.

Ayrıca görüşmede, Azerbaycan-Rusya-İran enerji sistemlerinin ilişkilendirilmesi, STAR Rafinerisi'ne Rus petrolünün tedariki, TürkAkım projesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar, iş birliğinin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmasını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:46
  1. İzmir
  2. OPEC
  3. Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak
  4. SOCAR Star Rafinerisi
  5. STAR Rafinerisi

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