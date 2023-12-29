Rus petrolü neredeyse tamamı hiç hesapta olmayan iki ülkeye gidiyor! Şok gelişme: günlük 2 milyon olacak

Rusya, bu yıl petrolünün yüzde 50’sini Çin’e, yüzde 40’ını da Hindistan’a ihraç etti. Rusya’nın özellikle Çin’e ihraç ettiği petrolün bu yıl 100 milyon tona, günlük ise 2 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerin yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya’nın çıkış kapısı Çin ve Hindistan oldu.

YARISI ÇİN’E YARISI HİNDİSTAN’A

Çin, 2023 yılında Rusya’nın ihraç ettiği petrolün yüzde 50’sini alırken, Hindistan ise yüzde 40’ını aldı.

2022 yılında Rusya’dan neredeyse hiç petrol ithal etmeyen Hindistan’ın petrol ithalatı bu açıdan daha dikkat çekici.

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GÜNLÜK 2 MİLYON TONU BULACAK

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Çin’e ihraç ettiği petrolün miktarının ise bu yıl 100 milyon tona, günlük ise 2 milyona ulaşması bekleniyor.

AVRUPA’YA İHRACAT GÜNLÜK 300 BİN VARİLİ GEÇTİ

Hindistan ise Rusya’dan ithal ettiği ve günlük 1.6 milyon varile ulaşan petrolün önemli bir kısmını işleyerek özellikle motorin olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere komşu ülkelere ihraç ediyor.

Nitekim ekim ayında ürettiği motorinin yüzde 28’ini ihraç etti.

Avrupa’ya yapılan ihracatın günlük 300 bin varili geçtiği belirtiliyor.