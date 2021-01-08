Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi ile ilgili konuştu. Rus Ortodoks camiasının bir numaralı ismi olan Kirill, Ayasofya’nın cami olma sürecinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne otosefali (Bağımsızlık) verilmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Bartholomeos'u suçladı

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Patrik Kirill, bu sonuçtan dolayı Fener Rum Patriği Bartholomeos’u suçlayadı, Ayasofya’nın bu nedenle kaybedildiğini savundu.

İstanbul demedi

Ortodoksların 7 Ocak'ta kutladığı Noel bayramı sebebiyle Rossia1 televizyonuna demeç veren Rus Ortodoks Pariği, konuşmasında İstanbul yerine Konstantinopolis ismini kullandı ve Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması bizim için “Tanrı’nın cezası” ifadelerini kullandı.

Sofya'nız gitti

Rus Patriği konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Konstantinopolis’li meslektaşımı eleştirmek istemiyorum ama şüphesiz daha sonra Konstantinopolis’te, İstanbul’da olan her şey Tanrı’nın cezası olduğuna işaret ediyor. Patrik Bartholomeos, Kıyiv’deki ibadethaneye, Kıyiv’deki Sofya’ya (Azize Sofya Katedrali) bölücüleri soktu ve Konstantinopolis (İstanbul) Sofyası’nı kaybetti. O cami oldu… Kıyiv’deki Kutsal Sofya’yı Ortodokslardan, Ortodoks Kilisesi’nden aldınız, oraya girdiniz ve oraya bölücüleri getirdiniz ve kendi Sofyanızı kaybettiniz.