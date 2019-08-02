Rus paraşütçüyü 112 ve UMKE ekipleri kurtardı
Burdur’un Çavdır ilçesinde dağlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.02 Ağustos 2019 Cuma 13:30
Burdur’un Çavdır ilçesinde dağlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.
Uluslararası C¸ameli Ac¸ık ve Ulusal Tu¨rkiye Yamac¸ Paras¸u¨tu¨ Uzun Mesafe S¸ampiyonası etkinlikleri çerçevesinde Denizli’nin Çameli ilçesinden havalanan Rus sporcu Burdur’unÇavdır ilçesinde dağlık araziye düştü. Sporcunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla harekete geçen UMKE ve sağlık ekipleriuzun çabalar sonucu yaralı sporcuyu düştüğü yerde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sporcu, dağlık araziden güvenle taşınarak ambulansa alındı. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Rus sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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