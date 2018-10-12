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Rus Ortodoks Kilisesi'nden flaş açıklama: İstanbul kırmızı çizgiyi aştı

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde yaklaşık üç gün süren toplantının ardından, Ukraynalı Ortodokslar Rusya'dan ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Kararın ardından Rus Ortodoks Kilisesi,İstanbul'daki Patrikhane ile olan ekümeniklik bağına son vereceklerini belirtti.

12 Ekim 2018 Cuma 15:47
Rus Ortodoks Kilisesi'nden flaş açıklama: İstanbul kırmızı çizgiyi aştı

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan ve üç gün süren toplantının ardından Ukraynalı Ortodoksların Rusya'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına izin verilmesine Rusya'dan tepki geldi.

Ukrayna'nın Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma girişimini derin üzüntüyle karşıladıklarını açıklayan Kremlin, "Rusya, bu yasa dışı adım sonrası Ukrayna'da yaşayan Rusça konuşan toplumun haklarını korumaya devam edecek. Ancak bunu yaparken siyasi ve diplomatik yollara başvurulacak." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dimitri Peskov, iki ülkenin kiliseleri arasında bölünme yaratan adımların endişe verici olduğunu söyledi.

Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Alexander Volkov, kararın olumlu çıkması halinde İstanbul'daki Patrikhane ile olan ekümeniklik bağına son vereceklerini belirtmişti. Karardan sonra bir açıklama yapan kilise sözcüsü, "İstanbul kırmızı çizgiyi aştı" dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi'nin Moskova ile bağını koparmasını 1054 yılında Doğu ile Batı kiliselerinin ayrılışını ifade eden Great Schism (Büyük Bölünme) olarak niteledi.

Ukrayna'nın bağımsız kilise talebi nasıl gelişti?

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna ile arasındaki gerginlikler dini boyut da kazanmıştı. Kiev, ülke içerisindeki kiliselerde Moskova'nın büyük bir etkisi olduğunu savunuyor. Bunun üzerine, nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmiş, İstanbul'daki patrikhane de süreci resmen ele alma kararı vermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.

Rus Ortodoks Kilisesi ayrıca geçen hafta resmi bir açıklama yaparak, Patrik Kirill’in, yerel Ortodoks kiliselerine Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmak için mektup yazdığını açıklamıştı. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ise bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:47
  1. İstanbul
  2. Rus Ortodoks Kilisesi

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  • samencümensamencümen5 dk önce
    en iyisi. herkez kendi yoluna
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