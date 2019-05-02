0553 313 94 23

Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da prova yaptı

Rusya ordusu tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak Rusya Zafer Günü kutlamaları öncesi Kızıl Meydan’da büyük bir prova gerçekleştirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da prova yaptı

Rusya ordusu tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak Rusya Zafer Günü kutlamaları öncesi Kızıl Meydan’da büyük bir prova gerçekleştirildi.


Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği zaferin 74. yıl hazırlıkları Rusya’da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mayıs’ta kutlanacak olan Rusya Zafer Günü nedeniyle S-400 ve S-300 hava savunma sistemleri, ağır zırhlı tanklar, helikopter, uzun menzilli uçaklar ve çok sayıda asker ile prova gerçekleştirildi. Kızıl Meydan’da gündelik hayatın devam etmesi için gece gerçekleştirilen provalarda çok sayıda askeri personel görev yaparken provaların görüntüleri Bakanlık tarafından basına servis edildi.


Rusya’da ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 2. Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliği’nin savunulması ve zafer elde edilmesi nedeniyle her yıl 9 Mayıs’ta “Rusya Zafer Günü” kutlamaları yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü,..
    2. Canpolat, ilçedeki ihtiyaçları yerinde..
    3. Van’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    4. Başkan Vidinlioğlu, “Borçlu bir..
    5. Taraftarlardan Emniyet Müdürüne forma..
    6. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    7. Alman öğrenciler Ordu’da
    8. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    9. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    10. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    11. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    12. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    13. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    14. Döviz kurları
    15. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    16. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    17. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    18. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    19. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    20. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    21. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    22. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    23. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    24. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    25. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    26. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    27. GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi..
    28. Karısını 25 yerinden bıçaklayıp..
    29. Çukura düştü! Vinç ile çekildi
    30. Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”