Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da prova yaptı

Rusya ordusu tarafından 9 Mayıs’ta yapılacak Rusya Zafer Günü kutlamaları öncesi Kızıl Meydan’da büyük bir prova gerçekleştirildi.

Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği zaferin 74. yıl hazırlıkları Rusya’da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mayıs’ta kutlanacak olan Rusya Zafer Günü nedeniyle S-400 ve S-300 hava savunma sistemleri, ağır zırhlı tanklar, helikopter, uzun menzilli uçaklar ve çok sayıda asker ile prova gerçekleştirildi. Kızıl Meydan’da gündelik hayatın devam etmesi için gece gerçekleştirilen provalarda çok sayıda askeri personel görev yaparken provaların görüntüleri Bakanlık tarafından basına servis edildi.

Rusya’da ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 2. Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliği’nin savunulması ve zafer elde edilmesi nedeniyle her yıl 9 Mayıs’ta “Rusya Zafer Günü” kutlamaları yapılıyor.