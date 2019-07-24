0553 313 94 23

Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

MOSKOVA (AA) - Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy tekrar gözaltına alındı.

Navalnıy, sosyal medya hesabından, sabah koşusu için evden çıkarken gözaltına alındığını duyurdu.

Muhalif Navalnıy'ın avukatı Olga Mihaylova, Navalnıy'ın izinsiz gösteriye tekrar katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, daha önce muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek gösterisine katıldığı için 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
  1. gözaltı
  2. muhalif
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    1. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    2. İngiltere İran’a ara bulucu göndermiş!
    3. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    4. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    5. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    6. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    7. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    8. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    9. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    10. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    11. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    12. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    13. Samsun’da acı olay
    14. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    15. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    16. Afganistan’da kadın milletvekili..
    17. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    18. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    19. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    20. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    21. TOKİ’den kim ev alır?
    22. Kütahya’da Gazeteciler ve Basın Bayramı
    23. Burhaniyeli simitçi vatandaşları..
    24. Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na..
    25. Hakan Atilla Türkiye’de
    26. Lilonlu’ya yeni pazar yeri
    27. Türkiye'den AB açıklaması: Kendilerini..
    28. MEB'den YKS adaylarına binlerce..
    29. Yüksekten düşen işçi yaralandı
    30. Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi