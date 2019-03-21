Rus milletvekili: Erdoğan burayı görürse aşık olur

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı Kırım’daki caminin açılışına davet ettiğini ve olumlu yanıt aldığını söyledi.

Kırım'da sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettim. O, bu konuda bilgiye sahip ve anladığım kadarıyla bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım nasıl olacak, gelmeye zaman ve imkan bulacak mı?" dedi.

Erdoğan görürse aşık olur

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aşık olmamanın mümkün olmadığı Kırım'ı göreceğini ve Kırımlıların ona Kırım sevgisini bulaştıracağını söyledi:

"Devlet Başkanı Putin, Türk mevkidaşını Kırım'daki cami açılışına davet etti. Artık, Türkiye Cumhurbaşkanının yanıtını bekleyeceğiz. Ancak, eğer Erdoğan Kırım'a gelirse, kesinlikle ona aşık olacaktır. Kırım öyle bir yerdir ki, aşık olmamak mümkün değil. İnsanlar çok seviyor, çünkü burası cennetten bir parçadır ve dünyadaki doğayı bağrında barındırır. Bulmak istediğin her şeyi Kırım'da bulabilirsin. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kırımımızı sevecektir. Evinde, vatanında olmaktan mutluluk duyan Kırımlıları kendi gözleriyle görecektir. Kırım sevgisini ona da bulaştıracağız ve o da Kırımlılarla birlikte aynı sevinci paylaşacak. Sonuçta, Türkiye Kırım'a özel bir ilgi duyuyor."

Cuma Camii, Simferopol'ün güneyindeki rezervuar bölgesinde inşa ediliyor. Projeye göre cami iki bölümden oluşuyor: 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina (37 x 37 metre) ve sütunlu, şadırvanlı avlu. Camide her biri 50 metre yüksekliğinde dört minare bulunuyor. Cami genel olarak üç bina ve altyapıdan oluşuyor.