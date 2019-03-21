0553 313 94 23

Rus milletvekili: Erdoğan burayı görürse aşık olur

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aşık olmamanın mümkün olmadığı Kırım'ı göreceğini ve Kırımlıların ona Kırım sevgisini bulaştıracağını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 06:23
Rus milletvekili: Erdoğan burayı görürse aşık olur

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı Kırım’daki caminin açılışına davet ettiğini ve olumlu yanıt aldığını söyledi.

Kırım'da sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettim. O, bu konuda bilgiye sahip ve anladığım kadarıyla bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım nasıl olacak, gelmeye zaman ve imkan bulacak mı?" dedi.

Erdoğan görürse aşık olur

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aşık olmamanın mümkün olmadığı Kırım'ı göreceğini ve Kırımlıların ona Kırım sevgisini bulaştıracağını söyledi:

"Devlet Başkanı Putin, Türk mevkidaşını Kırım'daki cami açılışına davet etti. Artık, Türkiye Cumhurbaşkanının yanıtını bekleyeceğiz. Ancak, eğer Erdoğan Kırım'a gelirse, kesinlikle ona aşık olacaktır. Kırım öyle bir yerdir ki, aşık olmamak mümkün değil. İnsanlar çok seviyor, çünkü burası cennetten bir parçadır ve dünyadaki doğayı bağrında barındırır. Bulmak istediğin her şeyi Kırım'da bulabilirsin. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kırımımızı sevecektir. Evinde, vatanında olmaktan mutluluk duyan Kırımlıları kendi gözleriyle görecektir. Kırım sevgisini ona da bulaştıracağız ve o da Kırımlılarla birlikte aynı sevinci paylaşacak. Sonuçta, Türkiye Kırım'a özel bir ilgi duyuyor."

Cuma Camii, Simferopol'ün güneyindeki rezervuar bölgesinde inşa ediliyor. Projeye göre cami iki bölümden oluşuyor: 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina (37 x 37 metre) ve sütunlu, şadırvanlı avlu. Camide her biri 50 metre yüksekliğinde dört minare bulunuyor. Cami genel olarak üç bina ve altyapıdan oluşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 06:35
  1. Putin
  2. kırım
  3. natalya poklonskaya
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz..
    2. ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce..
    3. Dallıca Göl Park’a görkemli açılış
    4. Özlem Çerçioğlu, Akçaova’ya kapalı..
    5. 'Mülteciler için iki hastane kurulacak'
    6. NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    7. 21.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. AYM'den 5 siyasi parti için suç duyurusu
    9. Silivri'de çiftlik yangını
    10. Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var
    11. Her sabah hava aldığı balkon bu sabah..
    12. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    13. Dünyada sayılı kişilerde var! Resmen..
    14. İnanılmaz olay! İçinde öğrenciler olan..
    15. THY'den o iddialara yalanlama
    16. Rus milletvekili: Erdoğan burayı..
    17. Maduro açıkladı: Rehin alındı
    18. Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi!..
    19. 20 gündür aranıyordu... Acı haber geldi!
    20. Mahalleyi sokağa döktü! Böyle izlediler
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!