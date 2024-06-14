Rus Merkez Bankası'ndan tarihi rakam: 14,2 milyar yuan kredi! İlan etti... Tahmini değişti
Rusya Merkez Bankası swap yoluyla bankalara rekor düzeyde yuan kredisi verdi.
Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, 13 Haziran'da bankalara swap işlemleri kapsamında 174,2 milyar ruble karşılığı 14,2 milyar yuan sağladı.
Tahmin değişti!
Verilere göre günlük yuan işlemleri hacmi, merkez bankasının günlük 10 milyar yuan limitli Çin yuanı para swap aracını başlattığı Ocak 2023'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Banka, Moskova Borsası'nın yeni ABD yaptırımlarının ardından dolar cinsinden ticareti durdurmasının ardından cuma günü limiti ikiye katlayarak 20 milyar yuanaa çıkardı.
Bu önlemler, Çin yuanı döviz rezervlerini yenilemek isteyen Rus bankalarının kullanabileceği tek para birimi haline getirdi.
Merkez bankası, yarısı Batı tarafından 2022'de dondurulan rezerv varlıklardan geri ödemeli olarak döviz swapları sağlıyor.
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