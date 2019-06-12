Rus medyası duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda... Rus medyası, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Rus medyası, 'Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını' duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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