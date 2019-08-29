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"Rus korsanlar İsrailli muhalif liderin telefonunu hackledi" iddiası

- İsrail'deki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin telefonlarının Rus korsanlarca hacklendiği öne sürüldü

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
"Rus korsanlar İsrailli muhalif liderin telefonunu hackledi" iddiası

KUDÜS (AA) - Rus hackerların, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın telefonuna ve partiye ait bilgisayarlara siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Rus bilgisayar korsanları, Gantz'ın da aralarında bulunduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın önde gelen birçok isminin telefonlarının yanı sıra partiye ait bazı bilgisayarları hackledi.

Kanalın haberinde siber saldırının, Mavi-Beyaz İttifakı'nın hizmet aldığı CGI Group adlı özel bir istihbarat firması tarafından ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Mavi-Beyaz İttifakı'nın CGI Group ile partiye ait bilgileri basına sızdıran kişi veya kişilerin bulunması için çalıştığı ancak firmanın Rus hackerlerın, Gantz ve bazı önemli isimleri hacklediğini ortaya çıkardığı iddia edildi.

- Partiden hacklenme iddiasına yalanlama

Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Mavi-Beyaz İttifakı'ndan söz konusu iddiaya yalanlama geldi.

İttifak'tan yapılan açıklamada, CGI Group'un partiden alacağı olduğu, ücretin ödenmesi için de Mavi-Beyaz üzerinde baskı kurmak amacıyla bu iddiayı ortaya attığı kaydedildi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimlerden önce Gantz'ın telefonunun, İranlı hackerlar tarafından siber saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı.

Mavi-Beyaz, Gantz'ın telefonunun hacklendiğini doğrularken, olayın birkaç sene önce yaşandığına ve erken seçim öncesi bu bilginin basına sızdırıldığına dikkati çekmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
  1. Benny Gantz
  2. hacker
  3. İsrail
  4. Rusya

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