St. Petersburg kilise korosu Amerika'yı bombalama şarkısı söyledi Rus kilise korosu St. Isaac Katedrali’nde Amerika’nın bombalanması üzerine bir şarkı söyledi. Koronun görüntüleri Rus sosyal medyasında çok yayılırken başka kimselerin de alakasını çekti ve İngilizce altyazı hazırlanıp herkesin dikkatine sunuldu.

yeniakit.com.tr 23 Şubat günü St. Petersburgh kilise korosu, St. Isaac Katedrali’nde “Askerlerin Ücretleri” isimli tuhaf bir şarkı söyledi. Esasen 1980 yılında Andrei Kozlovsky tarafından yazılan şarkı, Amerika’yı bombalamaya hazırlanan nükleer bir denizaltı hakkında. “500 yıl önce boş yere keşfedildin.. Yakın o memleketi!” Şarkının içerisinde Amerika’yı hedef alan ifadeler ise şu şekilde: “Bir nükleer motorlu deniz altında, evet, bir düzine 100-megaton bombalarla. Atlantik’i geçtim ve topçuya çağrıda bulundum: ‘Washington şehrini hedef al, Petrov!’.. Merhaba düşmanın yeni vatanı!.. Bir nükleer motorlu denizaltında tayfalar eğlenceli bir şarkı söyledi... Hasmın memleketini yakacaksınız!.. Üzgünüm Amerika, iyi Amerika!.. Lakin 500 yıl önce, keşfedildin nafile yere...” Videonun 25 Şubat’ta internete düştüğü ve Rus sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi paylaşım aldığı ifade ediliyor.

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