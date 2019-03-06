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St. Petersburg kilise korosu Amerika'yı bombalama şarkısı söyledi

Rus kilise korosu St. Isaac Katedrali’nde Amerika’nın bombalanması üzerine bir şarkı söyledi. Koronun görüntüleri Rus sosyal medyasında çok yayılırken başka kimselerin de alakasını çekti ve İngilizce altyazı hazırlanıp herkesin dikkatine sunuldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:55

 yeniakit.com.tr  23 Şubat günü St. Petersburgh kilise korosu, St. Isaac Katedrali’nde “Askerlerin Ücretleri” isimli tuhaf bir şarkı söyledi. Esasen 1980 yılında Andrei Kozlovsky tarafından yazılan şarkı, Amerika’yı bombalamaya hazırlanan nükleer bir denizaltı hakkında.

“500 yıl önce boş yere keşfedildin.. Yakın o memleketi!”

Şarkının içerisinde Amerika’yı hedef alan ifadeler ise şu şekilde:

Bir nükleer motorlu deniz altında, evet, bir düzine 100-megaton bombalarla. Atlantik’i geçtim ve topçuya çağrıda bulundum: ‘Washington şehrini hedef al, Petrov!’.. Merhaba düşmanın yeni vatanı!.. Bir nükleer motorlu denizaltında tayfalar eğlenceli bir şarkı söyledi... Hasmın memleketini yakacaksınız!.. Üzgünüm Amerika, iyi Amerika!.. Lakin 500 yıl önce, keşfedildin nafile yere...

Videonun 25 Şubat’ta internete düştüğü ve Rus sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi paylaşım aldığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:00
  1. Rus kilise
  2. ABD
  3. tehdit

YORUM YAZ

  • RealiteRealite2 dk önce
    Trump bu sarkiyi alip beka deyip oy devsir sin .trump tenezzül bile etmez devlet adami dir köklu kudretli devleti var temeli saglam. Suphe duysa usa cia fb derin devlet icabona bakar oyyle trump vatan perverki maas bile almiyor devletin de cebinden baskanlik usa yi ve dunyayi yonetiyor bagimsiz medyasi vatanperver medyadi var oyle medyaki trump oglu senator geberal isadamlari sporcusu askere gitmese saldirir badkana generale .sarki turkiye için deseydi seçim malzeme si yapilir teyo oglu askere gitmedi besleme medya haber bile yapmadi namlu zoruyla vergi toplayıp 50 Bon maas alir yoksul halk sirtina b8nmis halk maasi kira faturaya yetmiyor
  • Şimal Şimal 46 dk önce
    Beraber vuralım Rus kardeşler. Biz Türkleri de yanınıza alabilirsiniz. Attık mı on ikiden vurar indiririz İnşaallah. Bundan şüpheniz olmasın. Biz Türklere güvenebileceğinizi hiç bir zaman unutmayınız. Bunu bilesiniz.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN1 sa önce
    Hadi İnşallah!Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

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