0553 313 94 23

Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Rusya’da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.

09 Temmuz 2019 Salı 10:03
Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Rusya’da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.


Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı.


26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği için BAE ile Sudan anlaştı iddiası
    1. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    2. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    3. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    4. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    5. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    6. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    7. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    8. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    9. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    10. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    11. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    12. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    13. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    14. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    15. Muğla’da çöplük yangını
    16. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    17. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    18. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    19. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    20. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    21. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    22. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    23. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    24. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    25. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    26. Rus itfaiyeciler yangından..
    27. Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    29. 26 yıl sonra Yunanistan iktidarında!..
    30. Borsa güne yatay başladı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti